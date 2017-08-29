В России может появится официальный праздник День отца. Идею об учреждении нового праздника сейчас обсуждают в администрации президента. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива специального праздника исходит от депутата Госдумы Александра Сидякина («Единая Россия», ЕР). Он предложил устраивать торжество ежегодно в третье воскресенье октября.

Его идею уже поддержали в Министерстве труда и социальной защиты и в Союзе женщин России. После проведения парламентских слушаний тема ушла на рассмотрение в администрацию президента.

«Идея возникла в 2014 году, когда в странах Западной Европы стал пропагандироваться тренд на родителей без полового разделения. В рамках российской Концепции развития семейной политики до 2025 года, где есть пункт о пропаганде традиционных семейных ценностей, нашим депутатом было предложено учредить День отца. Предложение поддержал глава Минтруда Максим Топилин», - рассказали в ЕР.

Депутат Александр Сидякин, возглавляющий всероссийский Союз отцов, заявил, что уже 30 регионов так или иначе уделяют внимание этой теме: проводятся фестивали и конкурсы, куда дети приходят с отцами. Сама дата, по словам парламентария, выбрана неслучайно - она хорошо вписывается в осенние православные праздники, а также предшествует празднованию международного Дня матери (последнее воскресенье ноября).

Источник «Известий», близкий к администрации президента, подчеркнул, что «в случае если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью».

В июне после опроса ВЦИОМ выяснилось, что 62% россиян положительно относятся к появлению в России Дня отца. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Появление Дня отца поддерживают 67% женщин и 78% молодых людей. Также в поддержку праздника высказывались люди, у которых нет детей, но которые сами воспитывались отцом в неполной семье.