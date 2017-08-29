Набережные Карповки и Адмиралтейского канала хотят сделать рекреационными зонами

Набережные реки Карповки и Адмиралтейского канала хотят сделать рекреационными зонами. Инициатива исходит от комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Чиновники комитета отчитались, что нововведения могут сделать после опроса петербуржцев. Жители Северной столицы также заинтересованы в создании рекреационной зоны вдоль набережной реки Смоленки на Василеостровском районе.

«Предусмотрена организация набережной «Морской фасад» – создание прогулочной зоны вдоль берега, организация пешеходных путей и видовых террас, обустройство пляжной зоны, площадок для отдыха, игр», - рассказали в Смольном.

Новая концепция о рекреационных зонах позволит чиновникам подготовить заявку для привлечения федеральных средств в благоустройство городской среды. Вице-губернатор Игорь Албин поручил КГА принять участие в конкурсе на соискание Дубайской международной премии 2017 года за внедрение передовой практики по улучшению городской среды.