Петербург 3 сентября отметит День тельняшки. Старт празднику даст проект «Поющие мосты»: при разводе Дворцового моста в ночь со 2 на 3 сентября прозвучат песни, посвященные морю и морской столице России.

Свою заключительную трансляцию в этом году звуковое шоу «Поющие мосты» начнет с любимой многими песни «Эй, моряк!» из кинофильма «Человек-Амфибия» композитора Андрея Петрова. Об этом сообщили в комитете по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Смольного.

Новый день праздника начнется торжественным полуденным залпом пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. После этого основные праздничные мероприятия развернутся у стен Центрального военно-морского музея (площадь Труда, 5).

Гости праздника смогут увидеть выставку военно-морской техники и выступления военно-морских оркестров. Петербуржцев ждет также традиционное угощение – полевые кухни предложат всем макароны по-флотски.

В самом здании Центрального Военно-морского музея в это же время откроется выставка «Революционная тельняшка»: здесь будут представлены исторические тельняшки, портреты матросов революции и другие редкие объекты из фондов музея.

19 августа (1 сентября по новому стилю) 1874 года, 143 года назад, императором Александром II был одобрен указ о том, что нательная рубаха (тельняшка) установленного образца становится обязательной частью обмундирования матросов Российского флота.