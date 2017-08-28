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В школах Петербурга с 1 сентября введут дополнительный урок истории

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© Фото: Валерий Мельников / РИА «Новости»

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Дополнительный урок будет организован раз в неделю в 10 и 11 классах.

В школах Петербурга с 1 сентября введут дополнительный урок истории. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

«С этого года в петербургских школах вводится дополнительный час для изучения истории. Есть цифры и факты, которые должен знать каждый гражданин России и каждый настоящий петербуржец. Особенно это касается истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда», - заявил он.

«Тем самым в рамках мы восполним пробел, который был в преподавании истории войны в школьной программе», - также добавил Полтавченко. Предполагается, что дополнительный урок будет организован раз в неделю в 10 и 11 классах.

На городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский» 28 августа также выступил спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он заявил, что «мы просмотрели тех школьников, которые приняли участие в митингах», а также призвал заниматься формированием интернет-пространства, а не «отдавать его на откуп проходимцам».

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