В школах Петербурга с 1 сентября введут дополнительный урок истории. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на губернатора Георгия Полтавченко.

«С этого года в петербургских школах вводится дополнительный час для изучения истории. Есть цифры и факты, которые должен знать каждый гражданин России и каждый настоящий петербуржец. Особенно это касается истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда», - заявил он.

«Тем самым в рамках мы восполним пробел, который был в преподавании истории войны в школьной программе», - также добавил Полтавченко. Предполагается, что дополнительный урок будет организован раз в неделю в 10 и 11 классах.

На городском педагогическом совете в БКЗ «Октябрьский» 28 августа также выступил спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Он заявил, что «мы просмотрели тех школьников, которые приняли участие в митингах», а также призвал заниматься формированием интернет-пространства, а не «отдавать его на откуп проходимцам».