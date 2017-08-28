Минздрав: Бутылка водки должна стоить более 300 рублей

Минздрав России считает, что оптимальная цена на пол-литровую бутылку водки должна составлять более 300 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Министерство предлагает сделать такую цену уже в 2018 году. Сейчас минимальная цена на бутылку водки в розничной продаже составляет 205 рублей.

«Увеличение акцизов - наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. Когда мы индексируем акциз на размер инфляции, мы сохраняем уже имеющуюся доступность спиртного. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция», -заявил представитель Минздрава.

С 2012 по 2014 год ставка акциза на крепкий алкоголь увеличилась на 97% - с 254 рублей за литр безводного спирта до 500 рублей, в 2015–2016 годах она не менялась. Минимальная розничная цена на водку в 2012 году составляла 125 рублей за пол-литровую бутылку.

В результате с 2013 по 2016 год объемы производства и реализации крепкой алкогольной продукции резко снизились. Производство упало на 35,5% до 89,7 млн дкл, а продажи - на 36% до 93 млн дкл. При этом снижение доступности легального алкоголя привело к увеличению нелегального сектора, который оценивается экспертами в 50-60%.