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Под окнами Смольного прошли пикеты из-за сноса дома на Ремесленной

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© Фото: vk.com/voopiik_spb

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Их в течение двух часов проводили активисты ВООПИиК.

Под окнами Смольного прошли пикеты из-за сноса исторического дома на Ремесленной улице, 3. Их 28 августа в течение двух часов проводили активисты Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Пикеты были обращены к вице-губернатору Игорю Албину, который ранее обещал сохранить дореволюционное здание, однако 26 августа его снесли. На плакате активисты написали: «Игорь Николаевич, грош цена вашим обещаниям!» По их словам, Албин «подошел к пикету, но сказать ему в общем-то было нечего».

Активисты предполагают, что здание снесли сотрудники ЗАО «Пилон», которое ведет строительство моста через остров Серный к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

В комитете по охране памятников (КГИОП) заявили, что никак не будут участвовать в судьбе снесенного дома. «По кадастровому паспорту, который никому так и не удалось оспорить, здание построено в 1920 году, т.е. оно не историческое», – рассказали в КГИОП.

При этом Куйбышевский суд в своем решении, вступившем в силу в июле 2017 года, установил, что здание на Ремесленной, 3, является дореволюционным, дата постройки 1920 год, как указано в кадастровом паспорте, является недействительной.

«Однако КГИОП и Смольный упорно не хотят видеть очевидных фактов и доказательств того, что здание историческое. Ведь в случае сноса исторического здания его облик необходимо воссоздать, что может сделать невозможным возведение моста в заявленные сроки. Разрешение на строительство моста, идущее уже больше года, также по-прежнему не получено», - пишут активисты ВООПИиК.

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