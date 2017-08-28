Скоростной трамвай в Шушары и Колпино запустят к 2020 году. Срок проектирования и строительства оценили в три года. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Проект был одобрен 22 августа на заседании совета по инвестициям при губернаторе Петербурга Георгия Полтавченко. Общая протяженность линии составит 13,5 км.

Кроме того, будет создано специальное трамвайное депо. На линию выйдут 14 скоростных состава. Стоимость реализации проекта оценивается в 15,7 млрд рублей.

Ранее, в июле, были согласованы два проекта линий скоростного трамвая. Однаиз них будет проходить от Купчино до Шушар через Славянку, другая — от станции метро «Южная» до Колпино.

Планируется, что по новым линиям добраться от Колпино до станции метро «Южная» можно будет за полчаса, а от Купчино до Славянки за 40 минут.