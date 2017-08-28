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Вишневский требует наказать виновных в сносе исторического дома на Ремесленной

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© Фото: vk.com/voopiik_spb

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Активисты предполагают, что здание снесли сотрудники ЗАО «Пилон», которые строят мост к ЧМ-2018.

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский требует наказать виновных в сносе исторического дома на Ремесленной улице, 3. Он обратился к в прокуратуру, а также к губернатору Георгию Полтавченко.

Парламентарий считает, что снос дореволюционного здания на Петровском острове был произведен с грубым нарушением законодательства. По его мнению, дом мешал строительству моста к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году.

Дом был снесен 26 августа, пишут активисты Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Они предполагают, что здание снесли сотрудники ЗАО «Пилон», которое ведет строительство моста через остров Серный. При этом постановление Смольного запрещает демонтаж зданий в выходные и праздничные дни.

В комитете по охране памятников (КГИОП) заявили, что никак не будут участвовать в судьбе снесенного дома. «По кадастровому паспорту, который никому так и не удалось оспорить, здание построено в 1920 году, т.е. оно не историческое. Уголовное дело по изменению даты закончилось ничем», – цитирует КГИОП «Фонтанка.ру».

Вишневский рассказал, что Куйбышевский суд в своем решении, вступившем в силу в июле 2017 года, установил, что здание на Ремесленной, 3, является дореволюционным, дата постройки 1920 год, как указано в кадастровом паспорте, является недействительной.

Разрешение на строительство было выдано в 1904 году, а позднее здание появлялось на фотографиях известной мастерской Карла Буллы. Изначально в доме жили служащие пивоваренного завода «Бавария».

В марте 2016 года отдел дознания УМВД РФ по Центральному району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ – «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в отношении ООО «Стройэлитпроект», чья экспертиза «обосновывала» дату постройки здания 1920 год.

Кроме того, по словам депутата, КРТИ в судебном порядке выселял жителей. В мае 2016-го комитет подал первые четыре иска к жителям дома, попросив суд изъять их жилье и выселить, дав месяц на переезд.

«Жителям дома предлагались компенсации, которые были ниже рыночной стоимости их жилья минимум в три раза. Тем не менее в августе 2016-го Петроградский районный суд удовлетворил иски КРТИ о выселении жителей дома. Одними из ответчиков оказалась семья пенсионера Валерия Новиченко, который категорически отказался покидать дом, в котором жил с 1975 года. В январе 2017 года семья Новиченко подавала в Горсуд иск с требованием провести переоценку своего жилья по рыночной цене и предоставить ему равноценное. Однако Горсуд иск не принял. В мае 2017 года 65-летний Валерий Новиченко скончался.», - рассказал Вишневский.

Он также добавил, что 18 августа вице-губернатор Игорь Албин обещал градозащитникам выработать совместное решение по переносу дома. «Вместо этого здание молниеносно снесли, видимо, для того, чтобы никто уже ничего не мог с этим поделать», - считает депутат.

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