В проект "Зенит-арены" была заложена защита от птиц

В проект "Зенит-арены" действительно была заложена защита от птиц. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на проект нового стадиона.

Таким образом, слова вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о бакланах, которые портят защитную пленку на крыше стадиона, зря приняли за шутку.

Судя по документам Албин не шутил. Однако, несмотря на наличие в проекте защиты, ее так не построили, так как бакланы и другие птицы все-таки добираются до крыши стадиона, и она протекает.

История с бакланами на "Зенит-арене" началась с интервью Албина изданию "Спорт день за днем". Вице-губернатор заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 700 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой", бывшего генерального подрядчика строительства.

При этом орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена".

Фото: dp.ru