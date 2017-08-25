Два съезда с КАД на Рябовское шоссе полностью перекроют. Причиной ограничений стали работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 25 по 28 августа будет полностью перекрыт для движения транспорта съезд №6-1 из Петербурга в Ленобласть, а в период с 26 по 29 августа будет перекрыт съезд из Петербурга в сторону пересечения улиц Ржевская и Челябинская», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.