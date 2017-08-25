Последние летние выходные в Петербурге начнутся с дождей. Синоптики обещают на 26 августа сильный ветер и до 16 градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная, днем с прояснением погода. Ночью дожди, днем кратковременные. Ветер западный, северо-западный ночью 4-8 м/с, днем 7-12 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться. Восход солнца будет в 05:38, закат - в 20:21. После заката температура воздуха опустится до плюс 10 градусов.