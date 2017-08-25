В ночь на 26 августа мосты Петербурга разведут по особому графику

В ночь с 25 на 26 августа мосты Петербурга разведут по особому графику. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

С чем связаны изменения разводки, Смольный не уточнил. Сегодня ночью мосты Северной столицы будут разведены по следующему графику:

- Благовещенский мост с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00;

- Дворцовый мост с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55;

- Троицкий мост с 01:20 до 04:50;

- Литейный мост с 01:40 до 04:45;

- Большеохтинский мост с 02:00 до 05:00;

- Мост Александра Невского с 02:20 до 05:10;

- Володарский с 02:00 до 03:45 и с 04:15 до 05:45;

- Биржевой мост: с 02:00 по 04:45 и 03:35 до 04:55

- Тучков I разводка - с 02:00 до 02:55.