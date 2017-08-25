Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оштрафовала «Ленэнерго» на 48,5 млн рублей. Предприятие выполнило не все работы по благоустройству.

«На особом контроле ГАТИ находятся объекты ПАО «Ленэнерго», где в зимний период работы велись самовольно или по плановым ордерам. Сейчас выявлено 11 адресов, на которых благоустройство выполнено некачественно или не в полном объеме», - рассказали в инспекции.

По словам специалистов, особого мнения заслуживают адреса: около дома номер 4 по проспекту Испытателей, Марка Галлая улица, дом номер 15 по Коломяжскому проспекту, улица Глинки, проспект Римского Корсакова, улица Мастерская, улица Декабристов, переулок Дровяной, улица Витебская, а также дом номер 98Д по Московскому проспекту.

Ко всему прочему ГАТИ выявила 23 объекта самовольного производства работ. На сегодняшний день благоустройство не восстановлено еще на 11 адресах: улицы Пионерская, Корпусная, Средняя Колтовская и Расстанная, улица Расстанная от Лиговского проспекта до Днепропетровской улицы, дом номер 20 по Расстанной улице, дома номер 32-34 по Выборгскому шоссе, а также Александровская улица.

По всем нарушениям ГАТИ возбудила дела об административной ответственности. Всего в 2017 году сумма штрафов на ПАО «Ленэнерго» и подрядные организации составила 48 млн 540 тыс. рублей. При этом совет директоров «Ленэнерго» постановил устранить все замечания ГАТИ еще к 1 августа, однако этого не было сделано.