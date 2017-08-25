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На матч «Зенит» - «Ростов» зрителей доставят бесплатные автобусы

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Игра пройдет 27 августа на новом стадионе на Крестовском острове.

На матч «Зенит» - «Ростов» зрителей доставят 75 бесплатных автобусов. Игра пройдет 27 августа на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей к арене c 17:30 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.

«Для более комфортной поездки пассажирам необходимо планировать время с учетом расстояния от остановки автобуса до стадиона и проведения досмотровых процедур. Владельцам личного транспорта также необходимо учитывать вводимые на Крестовском острове ограничения для движения транспортных средств», - отметили в «Пассажиравтотрансе».

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