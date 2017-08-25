Завершена проходка тоннеля между станциями метро «Приморская» и «Новокрестовская»

«Метрострой» днем 25 августа завершил проходку тоннеля между станциями метро «Приморская» и «Новокрестовская». В честь окончания проходки на глубине 50-60 метров состоялась торжественная церемония.

Теперь все оборудование перевезут на Туристскую улицу, чтобы приступить к строительству тоннеля в сторону Шуваловского проспекта, к станции «Планерная».

Целиком продолжение «зеленой» ветки метро Петербурга планируют сдать к апрелю 2018 года, пишет «Фонтанка.ру». Открыть «Новокрестовскую» должны 30 марта 2018 года, однако сейчас есть небольшое отставание в графике строительства.

Станция около «Зенит-арены» получит удлиненный вестибюль, это позволит ей пропускать 30-35 тыс. пассажиров в час. Новые станции строятся с учетом подготовки к предстоящему Чемпионату мира по футболу в следующем году.