"Минирование" Пулково закончилось для 16-летнего петербуржца уголовным делом. Молодой человек написал о бомбе в аэропорту в одной из групп "ВКонтакте". Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

Инцидент произошел 28 июля, после сообщения о минировании школьник написал, что он пошутил, однако это не спасло его от уголовного преследования.

Полиция нашла юного" минера" через мобильный телефон, с которого были написаны сообщения. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Наказание по этой статье: штраф до 200 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов либо лишение свободы сроком до двух лет.