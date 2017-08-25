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За сутки Водоканал принял 395 жалоб на затопленные улицы Петербурга

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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За 24 часа в Северной столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 32,12 мм.

За сутки Водоканал принял 395 жалоб на затопленные улицы Петербурга. За 24 часа в Северной столице выпала почти половина месячной нормы осадков - 32,12 мм. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

"Система водоотведения приняла рекордный объем сточных вод - 7 млн 872 тыс. кубометров, что превышает среднесуточную норму почти в четыре раза. Это абсолютный рекорд за всю историю работы в летний период времени. В прошлом году максимальный объем стоков канализация города приняла 6 июля – 7,2 млн кубометров. Такой объем связан с затяжными осадками, которые продолжались в течение всего дня и ночи", - отчитался Водоканал.

По мнению специалистов, система канализации города успешно справилась с дополнительными объемами воды. При этом утром 25 августа затопило южные районы Петербурга. Вода мешает движению автомобилей и пешеходов в Петергофе, Ломоносове и поселка Славянка в Пушкинском районе.

"Работа по устранению затоплений продолжается. В городе работают 69 бригад. Персонал обеспечен водоотливной техникой для оперативной промывки или откачки воды. Сейчас они отрабатывают заявки, поступающие на "Горячую линию", и помогают отвести воду там, где это необходимо", - рассказали на предприятии.

Водоканал приносит извинения за доставленные неудобства и напоминает телефон "Горячей линии", по которому можно сообщать информацию, в том числе, о скоплениях воды на дорогах: 305-09-09. Телефон работает круглосуточно.

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