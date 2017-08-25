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Албин обвинил в бакланах на "Зенит-арене" корпорацию "Трансстрой"

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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В холдинге ответили, что не исключали из проекта стадиона раздел "Птицезащита".

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил в бакланах на "Зенит-арене" корпорацию "Трансстрой", которая является бывшим генеральным подрядчиком стадиона.

По его словам, холдинг исключил из сметной части проекта раздел "Птицезащита". Именно поэтому сейчас птицы клюют защитную пленку крыши, которая во время дождей протекает.

"Трансстрой" в принципе не имел отношение к разработке проектной документации, в связи с чем объективно не мог предусмотреть или исключить из нее защиту от птиц. Генеральный подрядчик строит по проектной и сметной документации, которую сам заказчик разрабатывает и утверждает в Главном управлении государственной экспертизы России", - ответили Албину в "Трансстрое".

"В период работы "Трансстроя", до августа 2016 года, на стадионе документация в полном объеме в этой части утверждена не была. Насколько нам известно, заказчик осуществил это только в конце 2016 года. В связи с этим соответствующие работы должен был выполнить уже новый генеральный подрядчик", - также добавили в пресс-службе "Трансстроя".

История с бакланами на "Зенит-арене" началась с интервью Албина изданию "Спорт день за днем". Вице-губернатор заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 600 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин навзал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой". При этом орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена".

Изначально генподрядчиком арены был "Трансстрой", однако Смольный расторг контракт с холдингом, и "Зенит-арену" достраивал "Метрострой". "Зенит-арену" строили 10 лет, с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Сейчас по всей России возводят 20 крупных стадионов, в общей сложности на 600 тыс. мест. Десять из них готовят под грядущий чемпионат мира по футболу. Общие расходы к середине 2017 года на стройки превысили 300 млрд рублей, пишут "Аргументы недели".

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