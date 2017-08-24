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Дождь: Под Выборгом устроена новая дача для Путина

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© Фото: kremlin.ru

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Это старинная усадьба на острове Лодочный недалеко от города.

Под Выборгом устроена новая дача для президента России Владимира Путина. Это старинная усадьба на острове Лодочный недалеко от города. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источников и местных жителей.

Фото: группа «ВКонтакте» «Русские Регионы»
 

«После 2010 года там начали строить дачу Путина. Он отдыхал на ней как минимум один раз. Возил его туда в том числе бывший глава района Георгий Порядин, который был человеком Ильи Трабера», - рассказал источник, близкий к администрации Выборгского района.

Вилла Селлгрена является объектом культурного наследия и перешла в собственность семьи друга президента, отмечает канал. Недавно ее отреставрировали. Помимо виллы на острове появились еще несколько строений - особняк площадью 1,5 тыс. кв. метров, несколько зданий по 500 кв. метров каждое, а также вертолетная площадка и пирсы.

По словам местных жителей, остров, в том числе с моря, последние несколько лет охраняет ФСО. Доступ на территорию запрещен.

Собственники виллы тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента РФ. Сейчас все постройки на территории предполагаемой резиденции Путина сейчас принадлежат компании «Север».

Компанией ранее владел Олег Руднов, умерший в 2015 году. Он также возглавлял контролировавшую несколько СМИ компанию «Волна» виолончелиста Сергея Ролдугина, близкого друга Путина. Руднов, отмечает «Дождь», был тесно связан и с банком «Россия», которым владеют Николай Шамалов, Юрий Ковальчук и Сергей Ролдугин.

Компания «Север» также тесно связана с курортом «Игора» Юрия Ковальчука. По данным Reuters, на этом курорте проходила свадьба сына Николая Шамалова Кирилла и Катерины Тихоновой, являющейся, которую СМИ называют дочерью Путина. После смерти Олега Руднова принадлежавшие ему активы, включая «Север», унаследовал его сын Сергей.

В администрации Выборгского района Ленобласти ничего не знают о даче Путина. Об этом сообщает «47news» со ссылкой на главу администрации Геннадия Орлова. Он заявил, что никогда не был на острове Лодочный и не знает о нахождении на нем виллы, которая может использоваться президентом для отдыха.

«Левада-Центр» провел опрос и выяснил, что сейчас деятельность Путина на посту главы государства одобряет 83% россиян, недовольны его работой 15%, пишет «Интерфакс».

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