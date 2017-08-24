Сад Ткачей на улице Бабушкина «озеленили» с помощью скотча. Коммунальщики приклеили на скотч к засохшим деревьям новые зеленые ветки. Об этом сообщили в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

«Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, «озеленив» мертвые деревья», – рассказал эксперт ОНФ Дмитрий Груздев.

Активисты выяснили, что сад, расположенный в Невском районе, представлен на городской конкурс «Уютный сад – 2017». В этом году объекты номинируются по нескольким категориям: «Сад цветов», «Уютный сад», «Исторический сад». По мнению активистов, больше всего саду Ткачей теперь подходит четвертая категория – «Креативный сад».

«По словам местных жителей, больше половины посаженных в конце лета 2016 года рябин не пережили зиму и погибли. Печальный пример того, как расходуются бюджетные средства: вместо необходимого полноценного круглогодичного ухода за растениями и выбора морозостойких видов чиновникам легче имитировать результат, чем качественно делать работу на всех этапах», - отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Петербурге Павел Созинов.

Видео: onf.ru