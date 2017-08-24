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В метро Петербурга раздают памятки о правилах поведения при теракте

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© Фото: Instagram / @ipavelvkurske

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Брошюра называется «Личная безопасность. Профилактика терроризма».

В метро Петербурга утром 24 августа раздают памятки о правилах поведения при теракте. Брошюра называется «Личная безопасность. Профилактика терроризма». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

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Специальные антитеррористические памятки завезли сегодня на каждую станцию петербургской подземке. В них указаны номера службы доверия, а также сказано, что делать, если вы обнаружили бесхозный предмет или оказались на улице во время перестрелки.

Кроме того, памятки содержат рекомендации по поведению при перестрелке в доме, а также при взрыве - в здании, наземном транспорте или метро. Расписаны простые правила поведения при пожаре.

Единое правило для всех экстренных случаев – найти безопасное место и ждать специалистов. «Знайте, что сотрудники спецслужб делают все для вашего спасения», - говорится в тексте брошюры.

Памятки выпустил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, тираж составил 50 тыс. экземпляров. Из них 30 тыс. будут раздавать в метро, остальные – в районах Северной столицы.

Петербургский метрополитен уже выпускал подобные брошюры в 2015 году. Тогда материалы также были подготовлены Смольным. Памятки раздавали на 40 станциях метро. Акция проходила в течение трех дней.
Фото: fontanka.ru

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