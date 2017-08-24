Часть набережной Лейтенанта Шмидта закроют из-за присяги курсантов

Часть набережной Лейтенанта Шмидта закроют из-за военной присяги курсантов. Ограничения движения транспорта будут действовать 24 и 26 августа. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

24 августа с 20:00 до 23:00 и 26 августа с 09:00 до 12:00 будет прекращено движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта на участке от 8-9-й линий В.О. до 12-13-й линий В.О.

Торжественный ритуал присяги примут курсанты Военно-морской академии. Схему ОДД можно посмотреть по этой ссылке.