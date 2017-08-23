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Матч на «Зенит-арене» 24 августа ограничит движение на Крестовском острове

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Сине-бело-голубые сыграют с голландским «Утрехтом».

Матч на «Зенит-арене» 24 августа ограничит движение на Крестовском острове. Сине-бело-голубые сыграют с голландским «Утрехтом». Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Движение автомобилей на Крестовском острове будет ограничено. Автомобили, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуироваться. До стадиона можно добраться следующими способами: на метро до станции «Крестовский остров»; на автобусах-шаттлах S3, S4, S6; пешком через Яхтенный мост.

С 22:00 до 24:00 будет закрыто движение по Приморскому проспекту (от Беговой улицы до Яхтенной улицы) и по Яхтенной улице (от Приморского проспекта до улицы Савушкина). Кроме того, наземный городской общественный транспорт на Крестовском острове с 17:00 полностью прекратит работу.

На официальном сайте «Зенита» сообщается, что все билеты на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Утрехта» были проданы за два дня до игры. Первая встреча между командами завершилась победой голландского клуба.

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