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Петербург купит за 255 млн рублей три новых низкопольных трамвая «Витязь»

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© Фото: «ПК Транспортные системы»

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Их купят у московской компании «ПК Транспортные системы».

Петербург купит за 255 млн рублей три новых низкопольных трамвая «Витязь». Комитет по транспорту подвел итоги конкурса, их купят у московской компании «ПК Транспортные системы».

Конструкционная скорость новых трамваев будет не менее 75 км/ч. В них также предусмотрена возможностью оплаты проезда с помощью всех видов бесконтактных карт и кредитных карт.

Бонусом для пассажиров станет антенна Wi-Fi и «система подсчета пассажиропотока, работающая по принципу интеллектуального распознавания видеообразов». Трамваи привезут в Петербург до 1 декабря.

«ПК Транспортные системы»

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