Петербург купит за 255 млн рублей три новых низкопольных трамвая «Витязь». Комитет по транспорту подвел итоги конкурса, их купят у московской компании «ПК Транспортные системы».

Конструкционная скорость новых трамваев будет не менее 75 км/ч. В них также предусмотрена возможностью оплаты проезда с помощью всех видов бесконтактных карт и кредитных карт.

Бонусом для пассажиров станет антенна Wi-Fi и «система подсчета пассажиропотока, работающая по принципу интеллектуального распознавания видеообразов». Трамваи привезут в Петербург до 1 декабря.

«ПК Транспортные системы»