В Петербурге на 24 августа объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды. По данным Гидрометцентра, высока вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Аналогичные метеоусловия также прогнозируются в Пскове, Архангельске и Мурманске. На официальном сайте Гидрометцентра опубликована карта опасных явлений.

По данным МЧС, в четверг днем в Северной столице будут сильные дожди. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с. "Температура воздуха ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем - от 16 до 18", - говорится в сообщении спасателей.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца будет в 05:34, закат - в 20:27. Пасмурная погода продолжится в Петербурге вплоть до выходных, ее принес атлантический циклон Колле.

Фото: meteoinfo.ru