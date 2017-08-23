На дороги Петербурга вышли десять необычных троллейбусов. Они оснащены батареями автономного хода, разработанные российской компанией Drive Electro. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Батареи на основе литий-титанатных аккумуляторов позволяют троллейбусам «Тролза» двигаться автономно более 15 км. Аккумуляторы заряжаются во время движения под контактной сетью, после этого троллейбус может отправиться в те части города, где сеть не проведена.

Современные аккумуляторы признаны самыми безопасными в мире. Они рассчитаны более чем на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда и способны отработать без замены около 15 лет, при этом вред окружающей среде от эксплуатации не наносится.

На подзарядку требуется всего шесть минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Всего в Северной столице будут ходить 105 троллейбусов с такими батареями.