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На дороги Петербурга вышли десять необычных троллейбусов

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© Фото: СПб ГУП «Горэлектротранс»

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Батареи Drive Electro позволяют троллейбусам «Тролза» двигаться автономно более 15 км.

На дороги Петербурга вышли десять необычных троллейбусов. Они оснащены батареями автономного хода, разработанные российской компанией Drive Electro. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Батареи на основе литий-титанатных аккумуляторов позволяют троллейбусам «Тролза» двигаться автономно более 15 км. Аккумуляторы заряжаются во время движения под контактной сетью, после этого троллейбус может отправиться в те части города, где сеть не проведена.

Современные аккумуляторы признаны самыми безопасными в мире. Они рассчитаны более чем на 20 тыс. циклов полного заряда/разряда и способны отработать без замены около 15 лет, при этом вред окружающей среде от эксплуатации не наносится.

На подзарядку требуется всего шесть минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Всего в Северной столице будут ходить 105 троллейбусов с такими батареями.

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