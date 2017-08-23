Петербуржцы просят переименовать стадион на Крестовском в "Баклан-арену". Петицию на сайте Change.org подписали уже более 300 человек.

Автор петиции - основатель контрактной пивоварни Mager Brewery Сергей Григорьев. "Главная арена Петербурга стоит на острове, а чайки и бакланы поддерживают родную команду. В этой связи, с учетом того, что наш город - город морской славы, город-порт, предлагаю дать новому стадиону название "Баклан-арена", - говорится в тексте петиции.

История с бакланами на "Зенит-арене" началась со слов вице-губернатора Петербурга Игоря Албина о том, что птицы виноваты в протекающей крыше стадиона.

Слова Албина о бакланах уже стало петербургским мемом, в интернете активно шутят, говорят, что вице-губернатор сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши «Зенит-арены» даже появился аккаунт в Twitter.

При этом орнитологи раскритиковали слова Албина о бакланах. Почетный работник Ленинградского зоопарка Татьяна Медник рассказала, что бакланы в принципе не способны нанести вред таким объектам, как "Зенит-арена".