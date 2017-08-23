На матч «Зенит» - «Утрехт» зрителей доставят 75 бесплатных автобусов. Игра пройдет 24 августа на новом стадионе на Крестовском острове. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Для доставки зрителей к арене c 17:30 до 20:00 будут открыты маршруты:

- S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

- S4 от станции метро «Выборгская до автостанции «Крестовский остров»,

- S6 от станции метро «Чкаловская» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 00:00 автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно.

На официальном сайте «Зенита» сообщается, что все билеты на ответный матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы против «Утрехта» были проданы за два дня до игры. Первая встреча между командами завершилась победой голландского клуба.

Пока что рекорд посещаемости «Зенит-арены» был установлен в четвертом туре чемпионата России-2017/18 на игре сине-бело-голубых против «Спартака» (5:1). Тогда матч посетили 53 тыс. 359 зрителей.