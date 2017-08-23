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Часть улицы Академика Павлова закроют до 2022 года

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© Фото: Instagram / @smelov.photo

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Причиной ограничений стало размещением временного ограждения.

Часть улицы Академика Павлова закроют до 2022 года. Причиной ограничений стало размещением временного ограждения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 25 августа 2017 года по 14 сентября 2022 года полностью закрывается движение транспорта по улице Академика Павлова от проспекта Медиков до Аптекарского проспекта. Ограждение установит ООО «БОНАВА Санкт-Петербург».

В целом, с 25 августа в Северной столице перекроют сразу несколько улиц. Например, из-за строительства светофора с 25 августа по 22 сентября будет ограничено движение транспорта на перекрестке Ириновского проспекта, улицы Лазо и 2-й Жерновской улицы.

Также из-за прокладки водопровода с 25 августа по 6 сентября ограничено движение транспорта по Московскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Загородного проспекта. Работы по ремонту покрытий тоннеля ограничат движение в транспортном тоннеле на Канонерский остров с 25 августа по 15 октября.

Прокладывать водопровод также будут на Народной улице - ограничения движения транспорта по ней от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта.

Прокладка теплосети, в свою очередь, с 25 августа по 27 ноября закроет для движения транспорта 3-ю Красноармейскую улицу от Измайловского проспекта до Московского проспекта (без перекрестка с улицей Егорова и Советским переулком), а также 8-ю Красноармейскую улицу от Лермонтовского проспекта до Измайловского проспекта (включая перекресток с Якобштадтским переулком).

С 25 августа по 30 сентября будут ремонтировать дорогу на Большой Морской улице - ограничено движение транспорта на участке от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади. Также с 25 августа по 26 сентября будет ограничено движение по Коломенской улице около дома номер 19, литера А, по Свечному переулку в связи с размещением пешеходной галереи.

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