Химики создали «серебряные» маски, эффективные против гриппа

Новосибирские химики создали материал для медицинских масок, способный эффективно бороться с вирусом гриппа А, считающегося наиболее опасным. Об этом сообщает «Русская планета».

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По словам сотрудников Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН, препарат с нанопокрытием из серебра необходимо положить в маску для дыхания, тогда вирус убивается.

В больших количествах посеребренный синтепон может использоваться для фильтров кондиционеров в самолетах и поездах. Кроме того, материал обладает экранирующими свойствами и может вполне послужить «шапкой-невидимкой» - скрывать человека или предметы от тепловизора.

«Полезное свойство серебра в медицине известно уже тысячу лет, поэтому, нанеся серебро на материал, который мы использовали в качестве воздушного фильтра, можно было надеяться на положительный эффект», - рассказал заведующий лабораторией Александр Маслий.

Чтобы данные маски, защищающие от вирусов гриппа, попали в серийное производство еще понадобятся дополнительные и длительные испытания, подчеркивают специалисты.