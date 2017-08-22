КГИОП обратилось в полицию после снесенной головы со статуи дома Кирилловых, где жила поэтесса Анна Ахматова. По словам очевидцев, статуя осталась без головы еще 19 августа.

Вандалам грозит штраф до трех млн рублей либо до трех лет тюрьмы по статье 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Дом Кирилловых являлся собственностью Василия Степановича и Екатерины Петровны Кирилловых. Левую часть дома в 1900-м году возвел архитектор Н.А. Бреев, правую в 1908-м по заказу владельцев перестроил Д.Г. Фомичёв.

Бывшие собственники жили здесь вплоть до войны и умерли в блокаду в 1942 году. В апреле-мае 1915 года в доме снимала комнату Анна Ахматова; в ее записях упоминается, что она называла этот дом "Пагодой".

Фото: КГИОП