Синоптики предупреждают о ливнях и грозах в Петербурге 23 августа. Температура воздуха ночью - от 12 до 14 градусов тепла, днем - от 17 до 19. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная ночью с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами, днем в отдельных районах ливни, грозы. Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах порывы 12-15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет понижаться. Восход солнца будет в 05:31, закат - в 20:30. После заката температура воздуха не поменяется. Пасмурная погода продолжится в Северной столице вплоть до выходных, ее принес атлантический циклон Колле.