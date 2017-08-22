На "зеленую" ветку метро Петербурга вышли новые поезда

На "зеленую" ветку метро Петербурга 22 августа вышли новые поезда. Это составы современной модели в зеленом исполнении. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

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"Новые составы сразу же вызвали большой интерес у петербуржцев и гостей города. Сейчас на линии курсируют два зеленых состава. Еще один такой поезд проходит приемо-сдаточные мероприятия, после чего в подземке начнутся работы по его пуско-наладке", - рассказали в метрополитене.

Всего по действующим контрактам петербургский метрополитен должен получить от производителя 27 новых составов в зеленом исполнении.