Суд Петербурга: Ространснадзор завысил требования к безопасности в метро

Петербургский городской суд признал завышенными требования Ространснадзора к безопасности в метро. Подземке Северной столицы дали отсрочку от введения новых мер из-за теракта. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Проверка Ространснадзора была проведена сразу после теракта, с 4 по 28 апреля. Тогда ведомство отчиталось, что выявило ряд нарушений. После этого Ленинскиий районный суд отменил три штрафа в отношении петербургского метрополитена.

Тогда суд признал, что требования законодательства в области обеспечения транспортной безопасности нарушены не были, а внеплановая выездная проверка была проведена с грубыми нарушениями.

Сегодня, 22 августа, в споре о законности внеплановой проверки метрополитена Горсуд встал на сторону подземки и отправил дело на пересмотр.