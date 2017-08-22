Около станции метро "Купчино" заработала перехватывающая парковка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

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"Автостоянка, расположенная у дома номер 5, литера О, по Балканской площади, доступна для использования в тестовом режиме с 21 августа", - рассказали в Смольном.

Сейчас на территории парковки устанавливают системы видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло, на которых в режиме реального времени можно будет посмотреть количество свободных мест.

На прошлой неделе стало известно, что в Петербурге к 2022 году будут открыты 15 новых перехватывающих парковок, три из которых появятся уже в следующем году. Об этом рассказал начальник отдела стратегического развития СПб ГКУ "Городского центра управления парковками" Вячеслав Петров.