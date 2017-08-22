«Теплосеть» 22 августа испытает трубы в Калининском и Красногвардейском районах

«Теплосеть Петербурга» 22 августа проведет повторные испытания труб в Калининском и Красногвардейском районах. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.
В зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:
улица Жукова, Полюстровский проспект, улица Лабораторная улица Васенко, Чичуринский переулок, Кондратьевский проспект, улица Замшина, проспект Металлистов, улица Антоновская, улица Бестужевская, улица Герасимовская, улица Мечникова, улица Ключевая, проспект Маршала Блюхера, проспект Маршала Тухачевского, Пискаревский проспект, улица Львовская, улица Буренина, улица Стасовой, улица Апрельская, проспект Энергетиков, Среднеохтинский проспект, шоссе Революции.
При обнаружении любых признаков повреждений труб в указанных границах просят сообщать об опасности в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112).