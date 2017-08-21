На Вантовом мосту вновь перекрыли две полосы движения. Ограничения введены на участке КАД между развязками с Октябрьской набережной и проспектом Обуховской Обороны. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

«В период с 21 августа по 4 сентября в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части будут закрыты для движения автомобильного транспорта первая и вторая полосы, по третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч», - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Здесь установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки со световой индикацией, водоналивные барьеры, а также сигнальные фонари дежурного освещения. Генеральный подрядчик: ЗАО «АБЗ-Дорстрой». ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

До сегодняшнего дня, 21 августа, велись работы на внешнем кольце КАД на Вантовом мосту. Они стали причиной серьезных пробок.