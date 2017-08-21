Дворцовый проезд закроют из-за фестиваля «Petersburg Cup». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры

Движение транспорта будет полностью прекращено завтра, 22 августа, с 17:45 до 17:55. Схему ОДД можно посмотреть по этой ссылке.

«Petersburg Cup» - фестиваль игровых видов спорта среди детских, юношеских и молодежных команд Северной столицы, России и всего мира. В соревнованиях принимают участие команды, как составленные из ребят, профессионально занимающихся спортом, так и команды обычных школьников.

Фестиваль проводит общественная организация «Федерация школьного спорта Петербурга «Школьная лига».

Фото: КРТИ