Петербургу на 22 августа вновь обещают дожди и грозы. Температура воздуха ночью - от 13 до 15 градусов тепла, днем - от 22 до 24. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, ночью местами. Днем в отдельных районах грозы. Ветер переменный 2-7 м/с, при грозах порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет меняться мало. Восход солнца будет в 05:29, закат - в 20:33. После заката температура воздуха вернется к прежним 15 градусам тепла.