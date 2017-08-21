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В ночь на 22 августа изменится график разводки Тучкова и Биржевого мостов

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Биржевой мост
© Фото: Юрий Васильев / mostotrest-spb.ru

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Остальные мосты Петербурга сегодня ночью разводятся по обычному графику.

В ночь с 21 на 22 августа изменится график разводки Тучкова и Биржевого мостов. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Оба моста будут разведены с 03:35 до 04:55. Остальные мосты Петербурга сегодня ночью разводятся по обычному графику.

Актуальную информацию об изменениях в графике разводки петербургских мостов можно посмотреть в режиме онлайн на официальном сайте СПб ГБУ «Мостотрест».

Более того, «Мостотрест» с 16 августа запустил мобильное приложение о мостах. Оно содержит самые актуальные данные о графике разводки, а также о самих мостах.

Приложение доступно на операционных системах Android и iOS. Сейчас оно предлагается на двух языках – русском и английском, осенью планируется запустить китайскую версию.

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