В Петербурге с 21 августа перекрыли несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта трамвайный путей с 21 августа по 15 октября ограничено движение транспорта по улице Савушкина от Беговой улицы до Школьной улицы.

С 21 по 31 августа также ограничено движение транспорта на перекрестке улице Савушкина и Туристской улице с закрытием сквозного проезда по Туристской.

Во-вторых, из-за ремонта дороги с 21 августа по 10 сентября ограничено движение по 5-ой Красноармейской улице от Московского проспекта до Измайловского проспекта.

Ремонт тротуаров с 21 августа по 30 сентября ограничит движение транспорта по Гороховой улице от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта (без перекрестков).

Также тротуары продолжат ремонтировать на Большом Сампсониевском проспекте. В связи с этим продлевается ограничение движения на участке от площади Военных Медиков до Гренадерской улицы до 27 августа.

Опять же ремонт дороги с 21 августа до 6 сентября по ночам с 22:00 до 07:00 ограничит движение транспорта по Биржевой площади (включая перекрестки). Кроме того, с 21 августа до 15 октября будут прокладывать газопровод, что ограничит движение по нечетной стороне Заозерной улицы от набережной Обводного канала до Смоленской улицы.