Трассу М-11 между Петербургом и Новгородом достроят в 2018-2019 годах

Участок трассы М-11 между Петербургом и Новгородом будет достроен в 2018-2019 годах. Об этом сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на главу министерства транспорта Максима Соколова.

По его словам, в текущем году откроют лишь 200-километровый отрезок магистрали на подходе к Великому Новгороду.

"Ещё 140 км дороги от Великого Новгорода к Петербургу в активной фазе строительства. Недавно я облетел его на вертолете. Мы рассчитываем, что участок будет запущен в 2018-2019 годах", – рассказал Соколов.

По изначальному графику трасса должна быть открыта к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако в начале августа "Фонтанка.ру" опубликовала текст, где сказано, что запуск трассы М-11 сорван.

Строительством этого участка занимается турецкая компания ICA ("Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети"). Заказчик - государственный "Автодор", однако организаторские функции подряда переданы ООО "Магистраль двух столиц" (МДС).

Дорожно-строительные компании Северной столицы считают, что трассу невозможно достроить в срок из-за долгов ICA перед подрядчиками. По подсчетам главы ООО "Доринжиниринг" Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, составляет четыре млрд рублей.

В ICA объяснили, что долги связаны с задержкой приема работ. Тогда же в компании заявили, что делают все необходимое, чтобы работы были закончены вовремя - летом 2018 года.