Петербуржцев приглашают подняться на боевые корабли ВМФ. Для этого придется приехать на военно-технический форум «Армия-2017» в Кронштадт, пишет Blog Fiesta.

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В день открытия форума, 22 августа в 13:00, в акватории Средней гавани Кронштадта и пристани Петровского парка пройдут учения морских пехотинцев и моряков.

Гостям обещают показать артиллерийский морской бой, высадку десанта и уничтожение мины. После зрелища посетители форума смогут подняться на палубы боевых кораблей и катеров ВМФ России.

Это будет доступно только гражданам РФ при предъявлении паспорта. Кроме показательных выступлений и концертов, на форуме будут представлены выставки исторической и боевой техники. Форум продолжит работу до 27 августа.