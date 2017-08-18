На Петербург 20 августа обрушится циклон Колле

На Петербург 20 августа обрушится атлантический циклон Колле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заведующего бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрия Куткевича.

По его словам, в 19 августа, в Северной столице ожидается теплая погода. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла, днем - от плюс 25 до 27.

«Это будет очень теплый день для нынешнего лета, но он станет завершающим в этом теплом периоде. Уже вечером ожидается облачность, а ночью через Петербург будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет в ночь с субботы на воскресенье ливни и грозы, а в воскресенье уже будет ощущаться похолодание», - рассказал Куткевич.

По его словам, 20 августа температура воздуха составит максимум 20 градусов тепла. Такая же погода сохранится на следующей неделе.

«К нам возвращаются атлантические циклоны. Сейчас Колле находится над территорией Европы. Фон температур составит 16-18 градусов тепла, временами дожди», - резюмировал синоптик.