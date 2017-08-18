В Петербурге с 19 августа перекроют сразу несколько улиц. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Во-первых, из-за ремонта дороги с 19 по 25 августа ограничат движение транспорта по переулку Антоненко от Казанской улицы до четной стороны набережной реки Мойки.

Также с 19 по 20 августа полностью закрывается движение транспорта по улице Правды около дома номер 3 от Социалистической до Разъезжей улицы.

"Водоканал Петербурга" будет прокладывать водопровод. Объехать работы можно будет по Загородному проспекту, Звенигородской улице, улице Марата, Социалистической улице и Разъезжей улице.

В-третьих, продолжается ремонт Садовой улицы, поэтому с 19 по 30 августа будет ограничено движение транспорта на участке от Невского проспекта до набережной реки Мойки, включая перекрестки с Итальянской, Инженерной и Замковой улицами.

Ко всему прочему с 19 августа 2017 года по 23 января 2018 года будет ограничено движение транспорта на перекрестке Бассейной улицы и проспекта Космонавтов, так как Водоканал будет прокладывать инженерные сети.