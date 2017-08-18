Замдиректора «Ленпроектреставрации» отправлен под домашний арест

Суд Петербурга отправил заместителя директора проектного института «Ленпроектреставрация» под домашний арест. Олег Лысков проведет под арестом до 15 октября, он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным следствия, Лысков получил 200 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в размере 880 тыс. Замдиректора якобы требовал деньги у коммерческой организации за выдачу положительной строительно-технической экспертизы.

Лыскова задержали 16 августа в рабочем кабинете на улице Чехова, 6. Деньги ему принес начальник службы безопасности «Ленпроектреставрации» Максим Левенков, который ездил за ними в офисе компании-взяткодателя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве», отпущен под подписку о невыезде.

Олег Лысков - выпускник юридического факультета СПбГУ. С начала 2000-х годов работал в правительстве Северной столицы на юридических должностях, в 2010 году стал заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам, где проработал три года.

Ранее входил в советы директоров «Западного скоростного диаметра», аэропорта Пулково, компании по проектированию Орловского тоннеля и других. По данным СПАРК, с декабря 2016 года Лысков является совладельцем юридической фирмы «Мусин и партнеры».

«Ленпроектреставрация» – открытое акционерное общество, которое полностью принадлежит государству в лице комитета имущественных отношений Смольного. Осуществляет историко-архивные исследования, разработку сметной документации, комплексное проектирование реставрации памятников и объектов истории и культуры, историко-культурными экспертизами, авторским надзором.