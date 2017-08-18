  • 18 Август 2017
USD 19.08.2017 59.3612 +0.1122
USD ММВБ 17:16 59.34130  
EUR 19.08.2017 69.7197 +0.0666
EUR ММВБ 17:16 69.6540  
Нефть($) 18.08.2017 50.97 +0.20
Нефть(p) 18.08.2017 3025.64 +17.57

Замдиректора «Ленпроектреставрации» отправлен под домашний арест

Автор:


© Фото: Виталий Белоусов / РИА «Новости»

Темы дня

Олег Лысков проведет под арестом до 15 октября, он подозревается в получении взятки.

Суд Петербурга отправил заместителя директора проектного института «Ленпроектреставрация» под домашний арест. Олег Лысков проведет под арестом до 15 октября, он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным следствия, Лысков получил 200 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в размере 880 тыс. Замдиректора якобы требовал деньги у коммерческой организации за выдачу положительной строительно-технической экспертизы.

Лыскова задержали 16 августа в рабочем кабинете на улице Чехова, 6. Деньги ему принес начальник службы безопасности «Ленпроектреставрации» Максим Левенков, который ездил за ними в офисе компании-взяткодателя. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «посредничество во взяточничестве», отпущен под подписку о невыезде.

Олег Лысков - выпускник юридического факультета СПбГУ. С начала 2000-х годов работал в правительстве Северной столицы на юридических должностях, в 2010 году стал заместителем председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам, где проработал три года.

Ранее входил в советы директоров «Западного скоростного диаметра», аэропорта Пулково, компании по проектированию Орловского тоннеля и других. По данным СПАРК, с декабря 2016 года Лысков является совладельцем юридической фирмы «Мусин и партнеры».

«Ленпроектреставрация» – открытое акционерное общество, которое полностью принадлежит государству в лице комитета имущественных отношений Смольного. Осуществляет историко-архивные исследования, разработку сметной документации, комплексное проектирование реставрации памятников и объектов истории и культуры, историко-культурными экспертизами, авторским надзором.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Последний месяц лета приготовил много приятных сюрпризов жителям и гостям Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о самых ярких из них.

    читать далее →

    Пять крыш Петербурга, где проводят концерты и кинопоказы

    Пока погода Северной столицы радует теплом, можно позволить себе романтическую прогулку на крыши, где угощают вином, приглашают посидеть на пуфиках и укутывают пледом.

    читать далее →

    Без блокбастеров: пять лучших киноклубов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где в Северной столице можно не только увидеть редкие фильмы, но и обсудить их в компании киноэстетов.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    17.08.17
    Такси в Санкт-Петербурге: быстро, выгодно, комфортно
    17.08.17
    Радуга — многопрофильный медцентр в Петербурге
    15.08.17
    Где заказать срочный перевод документов в Москве?
    15.08.17
    Коммерческий морской транспорт: купля/продажа и распространенные модели
    15.08.17
    Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно
    14.08.17
    Интернет-магазин «Мой размер» работает для крупных мужчин
    14.08.17
    Качественный кузовной ремонт автомобилей в Санкт-Петербурге!
    14.08.17
    Не понравился макияж, прическа не к лицу: как быть мастеру?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram