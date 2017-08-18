В Петербурге запустят 13-метрового воздушного змея в честь Дня флага

Петербург 22 августа присоединится к празднованию Дня государственного флага России. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на Ренату Абдулину, главу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Отмечать День флага начнут еще 20 августа: Выборгский район подготовил велопробег "Триколор, как символ России!". Старт назначен на 12:00 в парке "Сосновка". Также велопробег пройдет в Колпино на бульваре Свободы, но уже 26 августа в 13:00.

Основные торжества, посвященные Дню флага, пройдут 22 августа с 10:00 до 19:00 на территории Петропавловской крепости. Для гостей праздника подготовили мастер-классы по изготовлению воздушных змеев, твистингу (изготовлению фигурок из воздушных шаров), по рисунку акварелью и изготовлению поздравительных открыток.

Для любителей активного отдыха будут работать спортивные зоны: баскетбол и фехтование. Кроме того, пройдут показательные выступления Strongman, где спортсмены будут соревноваться в выполнении силовых упражнений. Также подготовлен танцевальный флешмоб, в котором смогут принять участие все желающие.

"Самым ярким событием праздника станут запуск 13-тиметрового воздушного змея в цветах государственного флага России и популярная битва красками холи. У нас цвета красок будут бело-сине-красными, битва в цветах триколора", - рассказала Рената Абдулина. На сцене выступят Djs Feel и Цветкоff, певец Скруджи и победители среди творческой молодежи в рамках "Алых парусов".

Праздник отметят также в Александровском парке - на площади перед театром "Балтийский дом" в 12:00 состоится праздничный танцевальный флешмоб "Россия. Движение. Жизнь", участником которого может стать любой желающий.

Поддержать мероприятие придут знаменитые артисты и спортсмены. Среди них - заслуженная артистка России Марина Kaпуpo, победитель городских, межрегиональных и международных смотров-конкурсов балетмейстер Александр Бирюков, мастер спорта России по спортивным бальным танцам, танцор Международного класса Дмитрий Суфтин и другие. В Румянцевском саду в 14:00 пройдет праздничный концерт "Музыка каждому".