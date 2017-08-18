Бронированный лимузин Ельцина продают за 20 млн рублей

Бронированный лимузин Mercedes-Benz S-Class первого президента России Бориса Ельцина продают почти за 20 млн рублей. Объявление появилось на сайте Auto.ru.
Автомобиль оснащен пятилитровым бензиновым двигателем мощностью 320 л.с. и автоматической коробкой передач. Укомплектован заводской бронекапсулой, а также дополнительной защитой от немецкой фирмы Trasco Bremen.
В описании говорится, что Ельцин лично выезжал на этом автомобиле на официальные и неофициальные встречи. Машина находится в отличном состоянии, которое поддерживалось специалистами кремлевского Гаража особого назначения (ГОН). Пробег составляет 60 тыс. км.