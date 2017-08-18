Два теракта в Испании подготовили 12 боевиков

Испанские правоохранительные органы считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе подготовили 12 боевиков. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Пятеро нападавших были убиты в Камбрильсе в ночь на 18 августа. Еще трое подозреваемых задержаны. В результате в розыске остаются четверо предполагаемых террористов, один из которых - водитель фургона, сбившего пешеходов в Барселоне.

Днем 17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 13 человек, травмы получили более 100 жителей и гостей города. Водитель скрылся с места преступления.

Водителем, по неподтвержденным данным, мог быть 17-летний Муса Укабир - младший брат задержанного Дриса Укабира. Паспорт Дриса Укабира использовали для аренды фургона. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство".

Затем похожий теракт был совершен в Кабрильсе, где пострадали шестеро. Оба теракта полиция связывает со взрывом, который в ночь на 17 августа произошел в Альканаре. Тогда погибла женщина. Предполагается, что причиной стало изготовление взрывчатки.