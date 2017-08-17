В Петербурге начали продавать патриотичных «Вежливых мишек». «Военторг» при поддержке Министерства обороны РФ зарегистрировал новый бренд всего за месяц.

«Вежливый мишка» ростом 30-50 см доступен в трех вариантах: мишка-десантник, мишка-моряк, мишка-танкист. Цена необычной игрушки - полторы тыс. рублей.

Кроме того, на сайте «Военторга» под этим же брендом можно найти детскую одежу - футболки, свитшоты и толстовки. Вещи и игрушки с «Вежливыми мишками» также можно купить в специальных киосках на воказалах и в сувенирных лавках.

Название «Вежливые мишки» отсылает к мему «вежливые люди», связанному с участием российских спецслужб в операции по присоединению Крыма к России.

Фото: oaovoentorg.ru